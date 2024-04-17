كاتب صحفي: الانتهاء من المشروعات المتعثرة واستكمالها لإلحاقها بالتنمية

قال شحاتة سلامة، الكاتب الصحفي، إن هذه المشروعات المتعثرة مليارات غير مستغلة، ما يستوجب الانتهاء منها، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين بمختلف القطاعات، تناول هذا الأمر.

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته على شاشة «dmc»، أنه لا بد من التصدي للمعوقات والبيروقراطية التي تصيب العمل داخل بعض المشروعات، وتؤدي في النهاية إلى تعثر إقامة هذه المشروعات أو تنفيذها، مؤكدا أن التوجيه الرئاسي كان واضحا وصريحا، بشأن العمل على إزالة كل المعوقات التي تواجه هذه المشروعات وضرورة إنهائها واستكمالها وإدخالها الخدمة، والاستفادة منها في عملية التنمية.

وتابع: «هناك ملفات متعددة ومتشعبة كانت أمام مجلس الوزراء أمس، بينها 4 ملفات رئيسية لأربعة مشروعات جار العمل فيها، وإزالة المعوقات أمامها لتنفيذها واستكمالها»، والمشروع الأول خاص بإنشاء المصانع لإنتاج الوجبة المدرسية، وتشرف عليه وزارتي «التربية والتعليم» و«الزراعة»، وهو مشروع قومي مهم للغاية، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير وجبة غذائية لطلاب المدارس وتكون صحية وآمنة.

وأكد: «جرى دراسة الموقف العام لمجموعة المصانع، والإتجاه لعرضها على مستثمرين، لبدء خطوات لتنفيذها بالفعل».

وأشار إلى أنَّ المشروع الثاني الذي تمت دراسته عن مصنع كوتشينرز، وقائم على تحسين نوعية المياه بالمصرف، وأساسه تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل للمشروع، لافتا إلى ما قاله وزير الإسكان خلال الاجتماع، من أن المشروع ليس متعثرا بالمعنى المتعارف عليه، لكن لأنه يواجه بعض الإجراءات المعقدة، التي تم التغلب عليها بالفعل، ليبدأ العمل على استكماله وتنفيذه.

كما جرى التطرق إلى المعوقات التي تواجه عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، سواء في تأخير تسكين بعض المستحقين أو تأخير إدخال المرافق وخلافه ليتم العمل على حلها واتخاذ إجراءات سريعة بحلها.

وأشار إلى أنَّ المشروع الرابع عبارة عن إنشاء قرى الظهير الصحراوي، المهم للدولة المصرية، ليؤكد وزير الإسكان أن هانك 39 قرية تم الانتهاء من تنفيذ 36 قرية منها، ليتبقى 3 قرى فقط، هي التي تواجه بعض التعثرات، وجار العمل على حلها، لإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة بالكامل.