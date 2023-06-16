تشكيل لجنة لحل مشاكل المشروعات المتعثرة بحي الكوثر في سوهاج

قال علي لطفي، رئيس حي الكوثر بسوهاج، إن الوحدة المحلية شكلت لجنة لمراجعة المشروعات المتعثرة، بمنطقة عمارات المرحلة الخامسة الواقعة خلف الإسعاف، ومنطقة الضرائب، إذ أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج تعلميات مشددة بالمتابعة المستمرة لجميع القطاعات للمشروعات المتعثرة، والعمل على حل أسباب ذلك.

إزالة أسباب التعثر بمشروعات سوهاج

وأضاف رئيس حي الكوثر أنه تمت مؤخرا إزالة أسباب التعثر، وحل جميع المشكلات بالمشروع، وجار العمل بالموقع بكفاءة عالية وسرعة حيث يجري حاليا الانتهاء من تشطيب العمارات بالداخل وتوصيلها بالصرف الصحي وشبكة المياه الخارجية للموقع لتسليم العمارات لحاجزيها خلال الأيام المقبلة.

تسليم العمارات خلال الأيام المقبلة

وأوضح أن العمارات المتبقية من المشروع 7 عمارات ضمن المرحلة الخامسة من المشروع القومى للاسكان والذى تنفذه مديرية الإسكان، ويجري تسليم عدد 24 عمارة بخلف منطقة الضرائب بحي الكوثر ومن المتوقع تسليم باقى العمارات المتبقية خلال الايام المقبلة عقب الانتهاء منها.