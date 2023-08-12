طما تضع خطة لإنهاء المشروعات المتعثرة بـ«حياة كريمة» قبل نهاية العام

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج اجتماعا موسعا ضم أعضاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ومسئولي الإدارات الخدنية برئاسة المهندسة هويده الشافعي بدوى رئيس مركز ومدينة طما، لمناقشة معوقات مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المنفذة بقرى المركز ووضع خطة للانتهاء من المشروعات بموعدها المحدد.

الموضوعات المطروحة للنقاش بالجلسة

قالت المهندسة هويده بحديثه لـ«الوطن» إنه تم خلال الجلسة مناقشة مقترحات الخطه الاستثمارية المطروحة من قبل هيئة الاستثمار ومستمرين بالمركز، وكذلك وضع خطة لعمل على رصف الشوارع التى تم انتهاء جميع المرافق بها من تغير خطوط المياه والانتهاء من الغاز الطبيعي والصرف الصحي وكافة المرافق ضمن مشروع تطوير الصعيد.

وضع خطة للانتهاء من مشروعات حياة كريمة

كما تناول الاجتماع مناقشة المعوقات الخاصة بمشروع حياه كريمة بالقرى المنفذ لها المبادرة من خلال مخاطبة الجهات المختصة لإنهاء اعمالهم بأسرع وقت لتسليم المشروعات قبل نهاية العام حيث كان من المفترض تسليمها بنهاية 2022، وهي جهات شركة مياة الشرب وهندسة الكهرباء والتليفونات وشركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب.

رؤية الجمهورية الجديدة

واضافت رئيس المركز أن الجميع يقدم أقصى مالديه من مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض الواقع بمركز طما تماشيا مع بداية الجمهورية الجديدة.