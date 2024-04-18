حظك اليوم برج الثور الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. استعد لجني الأرباح
كتب:
رحاب عبدالراضي
12:00 ص | الخميس 18 أبريل 2024
حظك اليوم برج الثور
لا يتوقف مولود برج الثور عن الأحلام حتى تحقيقها، والوصول إلى ما يريد ويرغب فهو صعب إحباطه بل من المستحيل ذلك، وهو شخص يعمل بجدية ويتفانى في عمله كثيرا ويخلص له بكل ما يملك ويحرص على التطوير من نفسه دائما.
وفي السطور التالية نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، وفق موقع الأبراج اليومية.
برج الثور اليوم مهنيا
استعد لجني أرباح في مجال عملك، طالما انتظرتها بعد فترة من المفاوضات والمحاولات، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.
برج الثور اليوم عاطفيا
لا تتبع أساليب منفرة تجعل شريك حياتك يبتعد عنك ويصاب بالإحباط والصدمة، وابتعد عن الغيرة التي تؤدي إلى القضاء على علاقتكما.
برج الثور اليوم على الصعيد الصحى
لا تستسلم للتعب والمرض وإذا شعرت بأنك لا تستطيع المقاومة لا تكابر واذهب إلى الطبيب فورا.