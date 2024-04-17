شاحنات «التحالف الوطني» تصل إلى غزة لدعم الفلسطينيين (صور)

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ شاحناتها المحملة بالمساعدات ضمن القافلة السادسة من قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «مسافة السكة» لدعم الأشقاء في غزة، دخلت جمعيها إلى معبر رفح بشكل فعلى ومنثما وصول المساعدات الى الاهالى فى القطاع على وجه السرعة.

75 طن مساعدات لقطاع غزة

وقال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، إنّ مشاركة المؤسسة في قافلة التحالف السادسة ضمن مبادرة مسافة السكة تتضمن 5 شاحنات محملة بأكثر من 75 طن مساعدات تنوعت بين غذائية وبطاطين وملابس، فضلا عن أدوية طبية.

وأوضح أنّ فريقا من كوادر المؤسسة وعدد من المتطوعين يصاحبون القافلة، سواء في مرحلة تجمعها الأولى على طريق مصر الإسماعلية الصحراوي، أو طوال رحلتها وحتى دخولها من المعبر إلى الجانب الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ صناع الخير حريصة على المشاركة بفاعلية في أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الأولى بالرعاية داخل الجمهورية، أو التي تستهدف دعم الأشقاء خارج مصر، وشملت المساعدات أجهزة طبية وأدوية فضلا عن بطاطين الشتاء والملابس.

وأكد أنّ صناع الخير شاركت في قوافل مسافة السكة التي نظمها التحالف لدعم الأشقاء في غزة، ولم تتغيب عن قافلة واحدة حتى اليوم، حيث تبرعي بسيارتي إسعاف حديثة مجهزة و50 سريرا طبيا و4 أجهزة تنفس صناعي و35 شاحنة مساعدات بحمولة إجمالية زادت عن 500 طن، تنوعت بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.