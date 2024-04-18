3 وصفات لتسليك عيون البوتاجاز المسدودة.. هترجع زي الأول

انسداد عيون البوتاجاز من المشكلات التي تواجه البعض، لأنها تؤدي إلى عدم تشغيله بشكل جيد أو تلفه، لذا فإن هناك 3 طرق لتسليك العيون، من فترة لأخرى، منها خلة الأسنان وإبر الخيط.

موقع «goodhousekeeping» كشف طرق فتح وتنظيف عين البوتاجاز المسدودة، بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين في تصليح البوتاجازات.

الخل والليمون

هناك طرق عديدة لفتح عيون البوتاجاز المسدودة، من خلال وضع القليل من الخل والليمون على كمية مياه، ثم توضع على العيون المسدودة، وتركها لمدة من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، وبعدها سنلاحظ أن العيون المسدودة، أصبحت تعمل مرة أخرى.

إبر خيط

استخدام إبرة الخيط من الحلول الفعالة، في تنظيف عيون البوتاجاز المسدودة، إذ تستخدم الإبرة في إزالة بقايا الطعام، الموجودة داخل العيون، وبعدها يمكن تنظيفها بقطعة من القماش.

أعواد خلة الأسنان

يمكن استخدام أعواد خلة الأسنان، في تنظيف عيون البوتاجاز المسدودة، ولا يحتاج الأمر سوى عدة دقائق، لإزالة أي بقايا موجودة، تؤدي إلى عدم إشعال البوتاجاز.

نصائح للحفاظ على نظافة عيون البوتاجاز

هناك بعض النصائح للحفاظ على نظافة عيون البوتاجاز من الانسداد تمامًا، ومنها مسح أي بقايا طعام موجودة، وأي سوائل تقع يجب تنظيفها في الحال، لأنها قد تؤدي إلى تلف البوتاجاز، ومنعه من العمل بكل جيد.

ضرورة تجفيف عيون البوتاجاز

وينصح أيضًا بضرورة تجفيف عيون البوتاجاز، بعد الانتهاء من غسلها بالماء، حتى لا تتعرض للصدأ، مما يؤدي إلى تلفه.