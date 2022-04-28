عاجل.. مصرع ربة منزل في حريق منزلها بسوهاج نتيجة تسرب بأسطوانة بوتوجاز

تسبب حريق نشب في عقار بمركز العسيرات التابع لمحافظة سوهاج، في وفاة صاحبة العقار وحريق محتوياته بالكامل.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بمنزل دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث والدفع بالإطفاء

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج الي موقع الحادث وقوة من الحماية المدنية حيث تم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحادث.

نقل صاحبة المنزل لمستشفى العسيرات المركزي

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد ومسقوف بأفلاق النخيل والبوص ملك المدعوة «أمال م ا» 47 عاما، ربة منزل وتقيم بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق.

وفاة صاحبة المنزل أثناء إسعافها

ونتج عن الحريق إصابة مالكة المنزل المذكورة بحروق وتم نقلها للمستشفى المركزي بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها بالمستشفى.

وبسؤال شقيقها المدعو «ناصر م ا»، 49 عاما، عامل ويقيم بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، أفاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص ونفى وجود الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.