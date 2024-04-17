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دراما المتحدة

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

كتب:

صالح رمضان
04:57 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
ميناء نوبيع - أرشيفية

ميناء نوبيع - أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الرابعة عصرا، لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح بين 25-30 عقدة جنوبية، والضغط 1006، والرطوبة العظمى 55، والصغرى 35، وارتفاع الأمواج بين 2.5-3 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

إيقاف حركة الملاحة البحرية

وأكدت الهئية، في بيان، إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني 

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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بقلم صالح رمضان