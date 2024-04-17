حالة الطقس غدا.. «ظاهرة جوية مسيطرة»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقـس غدًا الخميس الموافق 18 أبريل، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حـالة الطقس غدا ليلًا وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم المناطق وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

درجات الحرارة الخميس 18 أبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.