هل تتأثر مصر بموجة الطقس السيئ في الدول العربية؟.. «الأرصاد» توضح

موجة طقس سيئ ضربت عددًا من الدول العربية، صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وصلت إلى حد السيول، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشمال سلطنة عمان، وشرق المملكة العربية السعودية، والبحرين، الأمر الذي أثار حالة من من القلق لدى المصريين، متسائلين هل يضرب الطقس السيئ مصر أم لا؟

ما حدث في دول الخليج كان نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مع وجود كتل هوائية على سطح الأرض رطبة ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، قادمة من بحر العرب تؤدي إلى أمطار غزيرة و فيضانية متواصلة على هذه المدن وفقًا لمحمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن».

هل تصل عاصفة الخليج إلى مصر

وعن وصول هذه العاصفة إلى مصر، وأشار «القياتي» إلى أنّ مصر لم تتأثر بتلك الحالة الجوية، وذلك راجع إلى تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وكتل جنوبية حارة، تؤدي إلى طقس حار ف ساعات النهار، ومائل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة: «غدًا تزداد درجات الحرارة بشكل ملحوظ، من 30 لـ36 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية مع وجود كتل هوائية جافة تمامًا، بتكون نشطة ومثيرة للأتربة، وده اختلاف واضح بين الكتل الهوائية اللي بتأثر على مصر والكتل الهوائية في دول الخليج».

طقس عمان

حالة طقس عنيفة ضربت دول الخليج اليوم، أسفرت عن وجود خسائر في الأرواح داخل عمان، ليتداول سكان تلك المناطق عددا من من الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعكس مظاهر وجود تجمعات أمطار في الشوارع الرئيسية وكذلك لقطات للبرق والرعد وتراكم السحب الركامية.