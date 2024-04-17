محللة سياسية: الأمم المتحدة مطالبة بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن الأمم المتحدة يجب أن تعلن قطاع غزة منطقة منكوبة بكل المعايير، نظرا لأن هناك تصفية لقطاعات كبيرة، وتحديدا فيما يتعلق بالمواقع الصحية، الواقع الصحي الآن لا يطاق على أرض الواقع، ولا يوجد أدنى مستلزمات القطاع الطبي أو الصحي في قطاع غزة.

أضافت «حداد»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن المجازر أصبحت واقعا مستمرا كل يوم في قطاع غزة، وأصبح عدد الشهداء قرابة 34 ألفا، بجانب المفقودين والجرحى.

لفتت إلى أن استمرار إطلاق النار في قطاع غزة قد يفتح جبهات أخرى، فيما يتعلق بالحرب الإقليمية والحرب الشاملة.