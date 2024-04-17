«محلية النواب» توصي بتفعيل الخط الساخن لتلقي الشكاوى من الحيوانات الضالة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برفع كفاءة الخط الساخن، لتلقي الشكاوى الخاصة بالحيوانات والكلاب الضالة.

وطالبت الجهات المعنية، بإعداد خطة إعلامية لتعريف المواطنين بهذا الخط وآليات توجيه الشكاوى، مع استقبال الشكاوى، وشن حملات استباقية في مختلف المناطق، لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة.

كما طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الحكومة ممثلة في وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع، عن مؤشرات قياس الأثر التشريعي، لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، ناقشت طلبي إحاطة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

توافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على عقد اجتماع لممثلي هذه الجهات غدا الخميس، في هيئة الطب البيطري للبدء في مؤشرات القياس.

ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية، لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسؤولية، عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.