السيسي: ناقشت مع ملك البحرين التطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها

قال الرئيس عبد الفتاح السسي، إنه ناقش مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، تطورات الإقليمية المقلقة وتصورات التعامل معها في إطار اتفاقنا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات، في إطار أولوية الأمن العربي المشترك.

أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر مع ملك البحرين في قصر الاتحادية، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى الحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة والهادفة للسلام بالنجاح».

تابع الرئيس السيسي: «فتح مسار بديل للشعوب ودول المنطقة يحمل أملا بمستقبل توحد فيه الشعوب ودول المنطقة وجهودها من أجل الرخاء والتنمية».