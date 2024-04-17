السيسي: نجتمع مع ملك البحرين في وقت بالغ الدقة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قائلًا: «أرحب بملك البحرين في بلده الثاني مصر، في زيارة كريمة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والمتميزة، التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين».

وقال السيسي خلال كلمته في مؤتمر مع ملك البحرين في قصر الاتحادية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن اجتماع اليوم يأتي في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة، نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء، الذين لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم، إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم ويتشبثون بأوطانهم، ويطمحون للعيش بكرامة وإنسانية.

وشدد على أن اللحظة الحالية فارقة، دون شك سيتوقف عندها التاريخ، لما تشهده من استمرار للاستخدام المفرط للقوة العسكرية، في ترويع المواطنين المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيًا، لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري.