الرئيس السيسي: مصر حذرت كثيرا من تبعات الحرب على فلسطين المحتلة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حذرت كثيرًا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما تتسبب فيه من اتساع للصراع والتصعيد وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته.

أوضح الرئيس خلال كلمته في مؤتمر مع ملك البحرين في قصر الاتحادية، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المنطقة شهدت على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب.

ونوه بأن مصر حذرت من هذه الحرب التي تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة، وأصبحنا أمام وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد.