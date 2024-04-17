«dmc» تشيد بمانشيت «الوطن» عن لقاء الرئيس السيسي بـ«الاستخبارات الروسية»

أشادت قناة «dmc» بتقرير منشور في عدد اليوم الأربعاء بجريدة الوطن، بعنوان: «مصر: وقف إطلاق النار في غزة أساس لنزع فتيل التوتر»، والذي تناول تأكيدات الرئيس السيسي لرئيس الاستخبارات الروسية بضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية وإقامة الدولة الفلسطينية لضمان السلام والاستقرار بالمنطقة.

مصر تدعم القضية على المستويين السياسي والإنساني

وفي هذا السياق، قال شحاتة سلامة، الكاتب الصحفي، إنَّ القواعد الأساسية التي تحرص عليها مصر دائما في القضية الفلسطينية هي ما تناوله وتضمنه التقرير، مؤكدا على الجهود المصرية في كل المجالات للتهدئة ودعم القضية سواء على المستوى السياسي أو الإنساني.

دعم مصر لفلسطين لم يتوقف

وأضاف «سلامة»، خلال استضافته على شاشة «dmc»: «اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس الاستخبارات الروسية، يأتي في إطار الدور المصري الذي لم يتوقف للحظة واحدة منذ اندلاع الأحداث يوم 7 أكتوبر الماضي».

وأوضح أنه مر أكثر من 190 يوما على حرب الإبادة الجماعية لشعب فلسطين في قطاع غزة، ما يوضح تشديد مصر على ضرورة وقف إطلاق النار.