طارق فهمي: قضية غزة رئيسية لمصر.. وحل الدولتين سيعيد الهدوء للمنطقة

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على زيارة ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة لمصر، قائلا إنها مهمة ومقدرة لدولة تربطنا بها علاقات، وهناك نموذج جيد للعلاقات المصرية البحرينية، مشددًا على أن ما طرحة ملك البحرين، تأكيد لطبيعة الدور المصري في المنطقة، من خلال استخدام مترادفت ألفاظ مهمة في هذا الإطار.

المشهد لم ينتهي بعد

قال «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»: «تقديري أن جزءًا مما يجري مرتبط برسائل التنبيه الذي حرص الرئيس السيسي على أن يكررها، سواء بالنسبة للموقف المصري أو الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين، وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، بجانب التنوية لمخاطر انزلاق المنطقة بأكملها إلى مرحلة أخرى من التوتر، وبشكل خاص بعد المواجهات الإيرانية الإسرائيلية وانفتاح المشهد»، موضحًا أن المشهد لم ينتهي بعد، لكن هو ما زال في فترة البداية.

وشدد على أنه يعتقد بأن ما يجري في الإقليم، ارتدادات لحرب غزة، وما نشهده من تصاعد العمليات، ارتدادات حرب غزة، وما جرى بين إيران وإسرائيل، ولن تقتصر على دولة واحدة في الإقليم، موضحًا أن ذلك يفسر حرص مصر والقيادة السياسية، على التأكيد دائمًا أن بدون حل القضية الفلسطينية لن يهدأ الإقليم.

قضية غزة هي الجزء المهم والرئيسي

وأوضح أن قضية غزة هي الجزء المهم والرئيسي والمركزي، وكل ما يتفرع من توترات في الإقليم ومنطقة البحر الأحمر، واعتراض السفن والمصالح المتضاربة، واستدعاء العمل العسكري بمنطقة الخليج، كله بسبب حرب غزة، مشددًا على أنه إذا انتهت حرب غزة إلى حلول مرتبطة بوقف إطلاق النار، سيكون هناك حل لكل المشكلات الأخرى.

وتابع: «بدون حل الدولتين وبدون أن نصل إلى حل حقيقي وليس مرحلي أو وقتي، لن يكون هناك هدوء في الإقليم».