اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات

- الرئيس يناقش مع نظيره الصربى القضايا الإقليمية: استمرار التصعيد العسكرى فى القطاع يهدد أمن المنطقة

- التوترات الجيوسياسية تُربك أسواق الطاقة

- الحكومة: زيادة عدد المتقدمين للاستثمار فى صناديق الذهب إلى 103 آلاف عميل

- «مدبولى»: حريصون على تنويع حلول الادخار.. و«فريد»: تتيح استثمار الأموال بدءاً من «100 جنيه»

- مصر تطالب بالتوسّع فى التمويل ومبادلة الديون

- الأهلى يداوى جراح «القمة» ويستعد لـ«مازيمبى»

الصفحة الثانية

- شهداء «غزة» يقتربون من 34 ألفاً.. والاحتلال يواصل «الإبادة»

- حكومة «تل أبيب» تتجاهل الإدانات الدولية.. والولايات المتحدة: انتهاء الرصيف المؤقت لنقل المساعدات نهاية أبريل

- .. و«التحالف» يواصل قوافل المساعدات لدعم الأشقاء

- «ممدوح»: إطلاق القافلة السادسة خير دليل على الدعم المصرى للقضية الفلسطينية

- سياسيون يحذرون من اتساع الصراع فى الشرق الأوسط بعد عملية «الوعد الحق» الإيرانية

- «المصرى للفكر»: مرحلة جديدة تتضمن صدامات عسكرية أوسع.. و«أبوالنور»: «طهران» تجاوزت الخطوط الحمراء مع «تل أبيب».. و«الرقب»: توصيات للدولة العبرية بعدم الرد المباشر

- رياح «الخماسين» تضرب المحافظات.. وسحب ترابية تحجب الرؤية على الطرق السريعة

- «الأرصاد» للمواطنين: تجنَّبوا الخروج من المنازل إلا للضرورة واشربوا المياه

الصفحة الثالثة

- الحكومة: خطة لاستنباط أصناف من تقاوى الأرز الموفرة للمياه وكثيفة الإنتاج

- «مدبولى»: نستهدف ضبط منظومة توزيع الأسمدة.. وتوفير احتياجات السوق لخدمة المزارعين

- «التموين»: انخفاض أسعار السلع الأساسية فى الأسواق

- مزارعو القمح يحصدون «سنابل الذهب الأصفر»: النهارده عيد

- «القليوبية»: زراعة 39164 فداناً وتوريد 51 ألف طن.. و«الشرقية»: تجهيز 56 صومعة و«هنجر» للتخزين.. و«المنيا»: سيارات نقل لصغار المزارعين مجاناً

- «حجازى»: نقلة نوعية بالتعليم التكنولوجى و«زوبع»: «ابدأ» تستثمر فى العنصر البشرى

- «المالية»: توفير الرعاية الصحية لأفريقيا مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة

- «الصحة»: إطلاق 90 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

- توفير الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الوزارة

الصفحة الرابعة

- التوترات الجيوسياسية تُربك أسواق النفط

- ترقب عالمى للأوضاع المضطربة فى الشرق الأوسط وللرد الإسرائيلى على إيران

- اقتصاديون: نقص الإمدادات قد يقفز بأسعار برميل البترول إلى أكثر من 100 دولار.. وارتفاعها يزول بانتهاء الأسباب الحالية

- د. وفاء على: أزمة الطاقة العالمية

- وزير البترول الأسبق: الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لمواجهة أزمة الطاقة

- مشروع الضبعة النووى من أعظم المشروعات التى نفذتها مصر والأزمات الحالية بالمنطقة قد يمتد تأثيرها على القطاع لسنوات

الصفحة الخامسة

- «سر إلهى» تأملات فى حكمة أقدار الله ورضاء العباد.. بإبداع درامى

- شريف سعيد يكتب: أيام مسلسل «الحشاشين»!

الصفحة السادسة

- د. محمود خليل يكتب: درس «خصوصى»

- خالد منتصر يكتب: فى هولندا يتابعون «الحشاشين»

- بلال الدوى: «بُمب العيد» فى رابع «يوم العيد»

- أحمد رفعت: رؤية مصر.. الدولة الفلسطينية وتصويت مجلس الأمن!

- وليد طوغان: احتكار الدين

- د. خديجة حمودة تكتب: عودة «القاهرة والناس» للأسرة المصرية

الصفحة السابعة

- فؤاد بدران: صناعة النحل عشوائية وليس لها أب شرعى وارتفاع التكلفة سبب تراجع الإنتاج وخروج المربين

- خبير صناعة النحل: التغيرات المناخية والتلوث البيئى والأمراض من أهم المعوقات التى تواجه الصناعة

- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- «جلال»: إيجاد منظومة تسويقية للمنتجات لصغار المزارعين للحد من الوسطاء

- عميد «التعاونى الزراعى»: انخفاض إنتاجية الفدان وعدم توافق موسمية الإنتاج والحصاد مع فترات التصدير مشكلات تواجه الزراعة

- «رابطة صوت المزارعين».. تأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل للخريجين أهم أهدافها

- خبيرة زراعية: لابد من تفعيل قانون صندوق التكافل الزراعى لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها الحاصلات

- د. مصطفى خليل: مشكلات الثروة الحيوانية.. وتصور الحل

الصفحة الثامنة

- فصول لأطفال غزة فى المخيمات.. العلم سلاح جبار

- واجب وطنى.. محمود عبدالمغنى: فخور بمشاركتى فى «السرب»

- على كل «المقامات».. «سرحان» يتلو القرآن بأصوات كبار المشايخ

- مشروع تخرج.. دعوة من طلاب «إعلام» إلى نشر ثقافة الزراعة المنزلية

- نجمة «بيت الرفاعى».. والدة «ليا» تحتفل بنجاحها: «حلم واتحقق»