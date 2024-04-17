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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

أحمد العانوسي
07:09 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات

-  الرئيس يناقش مع نظيره الصربى القضايا الإقليمية: استمرار التصعيد العسكرى فى القطاع يهدد أمن المنطقة

- التوترات الجيوسياسية تُربك أسواق الطاقة

- الحكومة: زيادة عدد المتقدمين للاستثمار فى صناديق الذهب إلى 103 آلاف عميل

-  «مدبولى»: حريصون على تنويع حلول الادخار.. و«فريد»: تتيح استثمار الأموال بدءاً من «100 جنيه»

- مصر تطالب بالتوسّع فى التمويل ومبادلة الديون

- الأهلى يداوى جراح «القمة» ويستعد لـ«مازيمبى»

الصفحة الثانية

- شهداء «غزة» يقتربون من 34 ألفاً.. والاحتلال يواصل «الإبادة»

-  حكومة «تل أبيب» تتجاهل الإدانات الدولية.. والولايات المتحدة: انتهاء الرصيف المؤقت لنقل المساعدات نهاية أبريل

- .. و«التحالف» يواصل قوافل المساعدات لدعم الأشقاء

-  «ممدوح»: إطلاق القافلة السادسة خير دليل على الدعم المصرى للقضية الفلسطينية

- سياسيون يحذرون من اتساع الصراع فى الشرق الأوسط بعد عملية «الوعد الحق» الإيرانية 

-  «المصرى للفكر»: مرحلة جديدة تتضمن صدامات عسكرية أوسع.. و«أبوالنور»: «طهران» تجاوزت الخطوط الحمراء مع «تل أبيب».. و«الرقب»: توصيات للدولة العبرية بعدم الرد المباشر

- رياح «الخماسين» تضرب المحافظات.. وسحب ترابية تحجب الرؤية على الطرق السريعة

-  «الأرصاد» للمواطنين: تجنَّبوا الخروج من المنازل إلا للضرورة واشربوا المياه

الصفحة الثالثة

- الحكومة: خطة لاستنباط أصناف من تقاوى الأرز الموفرة للمياه وكثيفة الإنتاج

- «مدبولى»: نستهدف ضبط منظومة توزيع الأسمدة.. وتوفير احتياجات السوق لخدمة المزارعين

- «التموين»: انخفاض أسعار السلع الأساسية فى الأسواق

- مزارعو القمح يحصدون «سنابل الذهب الأصفر»: النهارده عيد

-  «القليوبية»: زراعة 39164 فداناً وتوريد 51 ألف طن.. و«الشرقية»: تجهيز 56 صومعة و«هنجر» للتخزين.. و«المنيا»: سيارات نقل لصغار المزارعين مجاناً

- «حجازى»: نقلة نوعية بالتعليم التكنولوجى و«زوبع»: «ابدأ» تستثمر فى العنصر البشرى

- «المالية»: توفير الرعاية الصحية لأفريقيا مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة

- «الصحة»: إطلاق 90 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

-  توفير الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الوزارة

الصفحة الرابعة

- التوترات الجيوسياسية تُربك أسواق النفط

- ترقب عالمى للأوضاع المضطربة فى الشرق الأوسط وللرد الإسرائيلى على إيران

- اقتصاديون: نقص الإمدادات قد يقفز بأسعار برميل البترول إلى أكثر من 100 دولار.. وارتفاعها يزول بانتهاء الأسباب الحالية

- د. وفاء على: أزمة الطاقة العالمية

- وزير البترول الأسبق: الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لمواجهة أزمة الطاقة

-  مشروع الضبعة النووى من أعظم المشروعات التى نفذتها مصر والأزمات الحالية بالمنطقة قد يمتد تأثيرها على القطاع لسنوات

الصفحة الخامسة

- «سر إلهى» تأملات فى حكمة أقدار الله ورضاء العباد.. بإبداع درامى

- شريف سعيد يكتب: أيام مسلسل «الحشاشين»!

الصفحة السادسة

- د. محمود خليل يكتب:  درس «خصوصى»

- خالد منتصر يكتب:  فى هولندا يتابعون «الحشاشين»

- بلال الدوى: «بُمب العيد» فى رابع «يوم العيد»

- أحمد رفعت: رؤية مصر.. الدولة الفلسطينية وتصويت مجلس الأمن!

-  وليد طوغان: احتكار الدين

- د. خديجة حمودة تكتب: عودة «القاهرة والناس» للأسرة المصرية

الصفحة السابعة

- فؤاد بدران: صناعة النحل عشوائية وليس لها أب شرعى وارتفاع التكلفة سبب تراجع الإنتاج وخروج المربين

-  خبير صناعة النحل: التغيرات المناخية والتلوث البيئى والأمراض من أهم المعوقات التى تواجه الصناعة

- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- «جلال»: إيجاد منظومة تسويقية للمنتجات لصغار المزارعين للحد من الوسطاء

-  عميد «التعاونى الزراعى»: انخفاض إنتاجية الفدان وعدم توافق موسمية الإنتاج والحصاد مع فترات التصدير مشكلات تواجه الزراعة

- «رابطة صوت المزارعين».. تأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل للخريجين أهم أهدافها

- خبيرة زراعية: لابد من تفعيل قانون صندوق التكافل الزراعى لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها الحاصلات

- د. مصطفى خليل: مشكلات الثروة الحيوانية.. وتصور الحل

الصفحة الثامنة

- فصول لأطفال غزة فى المخيمات.. العلم سلاح جبار

- واجب وطنى.. محمود عبدالمغنى: فخور بمشاركتى فى «السرب»

- على كل «المقامات».. «سرحان» يتلو القرآن بأصوات كبار المشايخ

- مشروع تخرج.. دعوة من طلاب «إعلام» إلى نشر ثقافة الزراعة المنزلية

- نجمة «بيت الرفاعى».. والدة «ليا» تحتفل بنجاحها: «حلم واتحقق»

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بقلم أحمد العانوسي