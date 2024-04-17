اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار في غزة
كتب:
أحمد العانوسي
07:09 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: تكاتف الجهود الدولية ضرورة لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات
- الرئيس يناقش مع نظيره الصربى القضايا الإقليمية: استمرار التصعيد العسكرى فى القطاع يهدد أمن المنطقة
- التوترات الجيوسياسية تُربك أسواق الطاقة
- الحكومة: زيادة عدد المتقدمين للاستثمار فى صناديق الذهب إلى 103 آلاف عميل
- «مدبولى»: حريصون على تنويع حلول الادخار.. و«فريد»: تتيح استثمار الأموال بدءاً من «100 جنيه»
- مصر تطالب بالتوسّع فى التمويل ومبادلة الديون
- الأهلى يداوى جراح «القمة» ويستعد لـ«مازيمبى»
الصفحة الثانية
- شهداء «غزة» يقتربون من 34 ألفاً.. والاحتلال يواصل «الإبادة»
- حكومة «تل أبيب» تتجاهل الإدانات الدولية.. والولايات المتحدة: انتهاء الرصيف المؤقت لنقل المساعدات نهاية أبريل
- .. و«التحالف» يواصل قوافل المساعدات لدعم الأشقاء
- «ممدوح»: إطلاق القافلة السادسة خير دليل على الدعم المصرى للقضية الفلسطينية
- سياسيون يحذرون من اتساع الصراع فى الشرق الأوسط بعد عملية «الوعد الحق» الإيرانية
- «المصرى للفكر»: مرحلة جديدة تتضمن صدامات عسكرية أوسع.. و«أبوالنور»: «طهران» تجاوزت الخطوط الحمراء مع «تل أبيب».. و«الرقب»: توصيات للدولة العبرية بعدم الرد المباشر
- رياح «الخماسين» تضرب المحافظات.. وسحب ترابية تحجب الرؤية على الطرق السريعة
- «الأرصاد» للمواطنين: تجنَّبوا الخروج من المنازل إلا للضرورة واشربوا المياه
الصفحة الثالثة
- الحكومة: خطة لاستنباط أصناف من تقاوى الأرز الموفرة للمياه وكثيفة الإنتاج
- «مدبولى»: نستهدف ضبط منظومة توزيع الأسمدة.. وتوفير احتياجات السوق لخدمة المزارعين
- «التموين»: انخفاض أسعار السلع الأساسية فى الأسواق
- مزارعو القمح يحصدون «سنابل الذهب الأصفر»: النهارده عيد
- «القليوبية»: زراعة 39164 فداناً وتوريد 51 ألف طن.. و«الشرقية»: تجهيز 56 صومعة و«هنجر» للتخزين.. و«المنيا»: سيارات نقل لصغار المزارعين مجاناً
- «حجازى»: نقلة نوعية بالتعليم التكنولوجى و«زوبع»: «ابدأ» تستثمر فى العنصر البشرى
- «المالية»: توفير الرعاية الصحية لأفريقيا مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة
- «الصحة»: إطلاق 90 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»
- توفير الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الوزارة
الصفحة الرابعة
- التوترات الجيوسياسية تُربك أسواق النفط
- ترقب عالمى للأوضاع المضطربة فى الشرق الأوسط وللرد الإسرائيلى على إيران
- اقتصاديون: نقص الإمدادات قد يقفز بأسعار برميل البترول إلى أكثر من 100 دولار.. وارتفاعها يزول بانتهاء الأسباب الحالية
- د. وفاء على: أزمة الطاقة العالمية
- وزير البترول الأسبق: الحكومة بذلت جهوداً حثيثة لمواجهة أزمة الطاقة
- مشروع الضبعة النووى من أعظم المشروعات التى نفذتها مصر والأزمات الحالية بالمنطقة قد يمتد تأثيرها على القطاع لسنوات
الصفحة الخامسة
- «سر إلهى» تأملات فى حكمة أقدار الله ورضاء العباد.. بإبداع درامى
- شريف سعيد يكتب: أيام مسلسل «الحشاشين»!
الصفحة السادسة
- د. محمود خليل يكتب: درس «خصوصى»
- خالد منتصر يكتب: فى هولندا يتابعون «الحشاشين»
- بلال الدوى: «بُمب العيد» فى رابع «يوم العيد»
- أحمد رفعت: رؤية مصر.. الدولة الفلسطينية وتصويت مجلس الأمن!
- وليد طوغان: احتكار الدين
- د. خديجة حمودة تكتب: عودة «القاهرة والناس» للأسرة المصرية
الصفحة السابعة
- فؤاد بدران: صناعة النحل عشوائية وليس لها أب شرعى وارتفاع التكلفة سبب تراجع الإنتاج وخروج المربين
- خبير صناعة النحل: التغيرات المناخية والتلوث البيئى والأمراض من أهم المعوقات التى تواجه الصناعة
- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
- «جلال»: إيجاد منظومة تسويقية للمنتجات لصغار المزارعين للحد من الوسطاء
- عميد «التعاونى الزراعى»: انخفاض إنتاجية الفدان وعدم توافق موسمية الإنتاج والحصاد مع فترات التصدير مشكلات تواجه الزراعة
- «رابطة صوت المزارعين».. تأهيل الطلاب وتوفير فرص عمل للخريجين أهم أهدافها
- خبيرة زراعية: لابد من تفعيل قانون صندوق التكافل الزراعى لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها الحاصلات
- د. مصطفى خليل: مشكلات الثروة الحيوانية.. وتصور الحل
الصفحة الثامنة
- فصول لأطفال غزة فى المخيمات.. العلم سلاح جبار
- واجب وطنى.. محمود عبدالمغنى: فخور بمشاركتى فى «السرب»
- على كل «المقامات».. «سرحان» يتلو القرآن بأصوات كبار المشايخ
- مشروع تخرج.. دعوة من طلاب «إعلام» إلى نشر ثقافة الزراعة المنزلية
- نجمة «بيت الرفاعى».. والدة «ليا» تحتفل بنجاحها: «حلم واتحقق»