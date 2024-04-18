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دراما المتحدة

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. استمر في نشاطك

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:02 ص | الخميس 18 أبريل 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يبدأ برج العذراء من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ويشتهر مواليده بسعيهم الدائم إلى تنظيم حياتهم، ويتصفون بفصات الود الاجتماعية، إلا أنهم مزعجون للمحيطين بهم بتوجيه الكثير من الانتقادات؛ وذلك نتيجة صفاتهم المتأصلة التي تريد تنفيذ كل شيء بشكل مثالي.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-4-2024 على الصعيد المهني

قد تشعر ببعض التشتت في تركيزك اليوم، لذا ينصحك الخبراء بأن تستمر في نشاطك؛ لأن هناك كثير من الأشياء التى تتطلب انتباهك اليوم، ولذلك كن لطيفًا مع نفسك، اجلس لبعض الوقت وفكر فى مسار العمل ثم خطط وتصرف وفقا لذلك.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-4-2024 على الصعيد العاطفي

وأما على الصعيد العاطفي، فإذا كنت تريد تجنب الاضطرابات الكبرى، فعليك أن تكون حذرًا في كل ما يخص شؤون العلاقة بشريك حياتك،  من الضرورى كذلك بالنسبة لك أن تتحكم فى غرورك ولا تثير أى قضايا مثيرة للجدل.

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بقلم عبدالعزيز سلامة