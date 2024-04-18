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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-4-2024.. «كن مبدعا»

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:02 ص | الخميس 18 أبريل 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يقول خبراء الأبراج إن مواليد برج الميزان من الأشخاص المميزين في عدة نواحٍ، أهمها أنهم يجيدون اختيار الألوان والملابس بشكل جيد، وهم يعشقون الفنون المختلفة، ولديهم مقدرة عالية على تخطي الصعوبات التي تواجههم في حياتهم.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان الخميس على الصعيد المهني

النصيحة الأهم التي يوجهها لك الخبراء اليوم، بأن تكن «مبدعًا» في عملك، خاصة إذا احتاجت بعض المهام إلى مزيد من الإبداع، ومزيدا من الوقت الإضافي في مكان العمل، فلا بأس أن تفعل ذلك، وكن مبدعًا فى اجتماعات الفريق، وتأكد من إنجاز جميع المهام فى الفترات المقبلة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 18-4-2024 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، ينصحك الخبراء بأن تحاول بناء روابط قوية وصحية مع الأشخاص المقربين منك وتعزيز التواصل والتفاهم معهم، قد تواجه تحديات وتغيرات فى علاقاتك وحياتك العاطفية، قد يكون عليك التكيف مع تلك التغيرات وتعديل توقعاتك ورؤيتك للعلاقات.

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بقلم عبدالعزيز سلامة