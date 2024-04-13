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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الميزان السبت 13-4-2024 مهنيا وعاطفيا.. احذر المكائد

كتب:

صفية النجار
12:02 ص | السبت 13 أبريل 2024
برج الميزان

برج الميزان

القلق شعور دائم لدى مواليد برج الميزان، وهو ما يجعلهم سريعي العصبية، لكن سرعان ما يعودون لصوابهم، وبرج الميزان فنان بطبعه يحب الموسيقى والقراءة والابتكار وحساس وشخص رومانسي، ويكره الكذب والخيانة ويحب عائلته.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان السبت 13-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان بالحذر من المكائد التي يخطط لها البعض لإيقاعك بها، وابذل مجهود لتنفيذ الخطط والأفكار التي تضعها لمستقبلك المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان أن هذا اليوم يشير إلى علاقة عاطفية جديدة تتمكن من السيطرة عليك، فربما تدخل علاقة عاطفية جديدة.

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بقلم صفية النجار