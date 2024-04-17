«الجيل»: زيارة ملك البحرين لمصر تأكيد للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن زيارة حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر، والتقائه بشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار التشاور المستمر بين القائدين، وتؤكد العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين البلدين.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنها الزيارة الأولى لعاهل البحرين بعد انتخاب الرئيس السيسي وحلفه اليمين الدستورية لولاية جديدة، مشيرا إلى أنها تأتي بعد التصعيد الحادث في منطقة الشرق الأوسط، بالمواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، لتزداد الأوضاع تدهورا في المنطقة، باستمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وهي اعتبارات أكسبت هذه الزيارة وما يترتب عليها من تنسيق، أهمية كبيرة.

زيارة ملك البحرين

أكد رئيس حزب الجيل، أن أهمية زيارة العاهل البحريني تنطلق من حرص القاهرة الاستراتيجي على تعزيز التعاون العربي، خاصة العلاقات المصرية الخليجية، التي تعتبر من الثوابت الرئيسة للسياسة الخارجية المصرية.

القضية الفلسطينية

أضاف «الشهابي»، أن الزيارة تأتي والعلاقات المصرية الخليجية تدور حاليًا في فلك يتسم بالتغيرات المتسارعة والمعقدة عالميًا وإقليميًا، الأمر الذي يُولد العديد من التحديات المشتركة، ويخلق في المقابل المزيد من فرص التعاون، التي تحتاجها منظومة التعاون العربي، في ظل التحديات الضخمة التى تواجهها الأمة العربية الناتجة من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولفت إلى جعل القضية الفلسطينية، تفرض نفسها على أجندة اجتماع الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى، مناقشة استمرار المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا أو طوعًا، وكذلك الوصول إلى موقف مشترك من التحركات الإسرائيلية المدعومة من الادارة الأمريكية، التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد في قطاع غزة، بما يخلق أوضاعًا أمنية وسياسية جديدة في القطاع، تشمل تهديدا للأمن القومي المصري والعربي.