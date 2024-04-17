حزب المصريين: زيارة عاهل البحرين لمصر تصب في صالح الأمن القومي العربي

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدًا أن زيارة العاهل البحريني لمصر سيكون لها مكاسب سياسية كبيرة خلال المرحلة المقبلة؛ ما يؤكد أن مصر محور مهم في المنطقة.

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن زيارة العاهل البحريني لمصر ومباحثاته مع الرئيس السيسي تصب في صالح الأمن القومي المصري والأمن القومي الخليجي والعربي في ذات الوقت، خاصة وأنها تأتي في ظروف وتوقيت بالغ الدقة والأهمية، موضحًا أن الزيارة تحظى بدرجة عالية من الاهتمام والخصوصية في علاقات البلدين التاريخية والممتدة لعقود طويلة، إلا أنها شهدت في السنوات الأخيرة مزيداً من النمو والعمق في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات تفرضها حالة الاحتقان والاستقطاب العالمية الكبرى، والتي تتطلب توحيد المواقف والرؤى للخروج بموقف عربي موحد، وهذا ما يحرص عليه الرئيس السيسي من خلال تكثيف لقاءات التشاور والمباحثات السياسية مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم مملكة البحرين.

زيارة العاهل البحريني

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن اللقاءات والزيارات المكثفة بين الملوك والقادة العرب في الآونة الأخيرة تُفسر مدى الرغبة والنوايا الصادقة من الزعماء لتوحيد الصف العربي، حفاظا على مكتسبات الدول العربية ورفاهية شعوبها، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية والشرق الأوسط بصدد إعادة صياغة تشكيلها استراتيجيا وجيوسياسيا، واستعادة دورهما المحوري الكبير على المسرح الدولي وفقا للمعطيات الراهنة.

وأوضح أن العلاقات بين مصر ومملكة البحرين تشهد نقلة نوعية على عدة مستويات، كونها تتمتع بخصوصية فريدة وتُعد نموذجاً يُحتذى في طبيعة العلاقات الناجحة والمستمرة بين الدول، مؤكدًا أن ما يميز العلاقات بين مصر والبحرين على الصعيد السياسي ليس فقط نوعية المخاطر المشتركة التي تواجه أمن الإقليم، وإنما القدر الكبير من التوافق الذي تبديه السياسة الخارجية للبلدين حيال الملفات ذات الاهتمام المشترك، ما يعكس بعمق السعي الجاد للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السيسي لتطوير وتنمية العلاقات بما يخدم مصالحهما الثنائية ويُحقق وحدة الصف العربي، وبما يضمن تماسك بنية ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي وأمنها الإقليمي، والتي تعتبرها مصر خطا أحمرا وعمقا استراتيجيا مرتبط بالأمن القومي المصري لا يمكن المساس به.

التعاون بين البلدين

وأكد أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل البحريني لمصر تتوج التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية، وتُعزز من جهود التنسيق والتعاون الأمني والعسكري المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، كما أنها تترجم عمق وتاريخ العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وما يجمع الشعبين الشقيقين من أواصر محبة واحترام.