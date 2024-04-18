إعادة فتح ميناء نويبع البحري.. وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر مساءا بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، حيث يقوم مديري المواني بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

انتظام وسلامة الملاحة البحرية

يُذكر أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، سبق وأعلنت إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الرابعة عصرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة جنوبية، والضغط 1006، الرطوبة العظمي 55 الصغرى 35، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5-3 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما جرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.