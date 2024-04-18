حلول طبيعية للتخلص من يرقات الفراشات في المنزل.. تجنبي المبيدات الحشرية

شكاوى كثيرة من الأمهات وربات المنزل من انتشار يرقات الفراشات خاصةً مع فصل الربيع، إذ يستوطنوا في المنزل خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، وتحاولن معرفة الطرق المضمونة التي تساعد على التخلص منها بشكل نهائي.

أسباب وجود يرقات الفراشات

تعيش يرقات الفراشات في كافة أنحاء العالم، لكنها تزداد مع فصل الصيف ودرجات الحرارة العالية، وبحسب موقع «New Atlas»، فإنها قد تصيب الأشخاص بالأمراض الضارة وتحمل الكثير من الأعراض الخطيرة خاصةً لمصابي الحساسية، لذلك يجب القضاء فورًا على وجودها وزيادتها في المنزل.

وأوضح الدكتور علي أحمد، أستاذ علم الحشرات، كشف في حديثه لـ«الوطن»، طرق مكافحة يرقات الفراشات من خلال الحد من المصدر والتحكم البيولوجي وقتل اليرقات، وأشار إلى طرق التحكم غير السامة، عن طريق استخدام الزيوت العطرية والمواد الطبيعية مثل ورق الريحان والغار.

كيف يمكن التخلص من الفراش؟

التخلص من الفراشات حشرة الصيف في المنزل بطرق بسيطة غير مكلفة، بحسب موقع «هيلث لاين»، المهتم بشؤون الصحة، فإنه يمكن التالي:

أوراق الريحان

باستخدام أوراق الريحان:

تهوية المنزل جيدًا وفتح المنافذ.

ضعي أوراق الريحان في بخاخة الماء.

رشي أوراق الريحان في كل أنحاء المنزل.

ورق الغار

كما يمكن استخدام ورق الغار للقضاء على يرقات الفراشات، ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:

ضعي مجموعة من ورق الغار في فتحات التهوية.

ضعي ورق الغار في خزانات الملابس.

وزعيه في كل مكان، لإبعاد الحشرات عن المنزل، إذ أن له رائحة عطرية تكرهها الحشرات.

التخلص من الفراشات بالخميرة

أفضل الخلطات الطبيعية للتخلص من عثة الفراشات الخميرة وتحضر الخلطة بكل سهولة:

استخدام ربع كوب مياه دافئة وملعقتين خميرة.

ضعيها في أرجاء المنزل إذ أنها فخ لالتصاق الفراشات بها.

استخدام الخل

يعتبر الخل الأبيض عامل تطهير طبيعي يعمل على قتل العث والفراشات:

اغسلي فتحات التهوية ومنافذ الشبابيك بمياه مختلطة بالخل.

غسل وفرك أي مناطق وجدت فيها يرقات الفراشات.

نصائح التخلص من الفراش نهائيًا

إليك طريقة التخلص من الفراشات نهائيًا، وفق موقع «family handyman» العالمي: