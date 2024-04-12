أشياء تجذب الناموس إلى منزلك.. يجب التخلص منها فورا

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصلي الربيع والصيف يكثر تواجد الحشرات بأنواعها ما بين الزاحفة والطائرة، ويأتي على رأسها الناموس الذي يعد مصدرا كبيرا للإزعاج داخل المنزل لتسببه في إصابة البشر باللدغات التي تؤدي للشعور بالحكة، فضلا عن صعوبة التخلص منه في الكثير من الأحيان.

أشياء تجذب الناموس لمنزلك

وعادة ما يرغب الكثير من الأشخاص خاصة ربات البيوت في التعرف على العوامل الجاذبة لتلك الحشرة المزعجة، وهو ما نستعرضه في التقرير الآتي وفق موقع «familyhandyman» العالمي.

فتح صناديق القمامة

يعد فتح صناديق القمامة من العوامل الأساسية لجذب الناموس، فيمكن للقمامة ذاتها أو المياه التي تتجمع داخل سلة المهملات أن تجذب البعوض بقوة وتعد أرضًا خصبة لتلك الحشرة الطائرة.

أوعية مياه للحيوانات الأليفة

تعتبر المياه التي تُترك بعد شرب الحيوان الأليف مصدرا لجذب الناموس إلى المنزل، لذا ينصح الخبراء بتفريغ المياه أولًا بأول بعد أن ينتهي حيوانك من الشرب.

روائح قوية تشد الناموس إلى المنزل

تعدد الروائح التي تجذب الناموس بقوة للمنزل ومن بينها، معطرات الجو، وبعض أنواع العطور القوية، ومزيلات العرق، فضلًا عن الشموع العطرية الجذابة، وبخاخات الغرف، لذا يفضل التقليل من استخدام تلك المستحضرات بقدر ما يمكن، وقفل أي فجوات تسمح بمرور البعوض للداخل.

الأزهار قوية الرائحة

عادة ما تجذب الأزهار ذات الرائحة القوية الناموس نحوها، لذا يفضل عند الرغبة في زراعتها أن تكون بعيدة عن حمامات السباحة أو منافذ المنزل.