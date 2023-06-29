ولاية أمريكية تستخدم طائرات دون طيار للقضاء على الناموس

قالت إدارة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إنها استخدمت الطائرات دون طيار المعروفة باسم (مسيرات) من أجل القضاء على البعوض في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

مقاطعة صغيرة تتسبب في أزمة

وكشفت شبكة «يورونيوز» الأوروبية أن الاستخدام جاء بعد صعوبة الوصول إلى الحشرات بالطرق التلقيدية في مقاطعة صغيرة ساحلية تقع وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية وجاء انتشار الحشرات بعد وجود أمطار غزيرة تسقط مؤخرا.

نجاح نسبي في القضاء على الحشرات

وأشارت إدارة مقاطعة أورانج التي لا توجد بعيدا عن سان فرانسيسكو أن المسيرات هدفها القضاء على الحشرات التي تشكل عبئا كبيرًا على السكان في الوقت الحالي، في الوقت الذي أكدت الإدارة أن هناك نجاح نسبي في القضاء على الحشرات حتى الآن.

استخدام طرق جديدة لمحاربة البعوض

وتستخدم الإدارة أن الطرق القديمة في الوقت الحالي لم تعد مجزية لذا يتم استخدام الطائرات وآليات جديدة ومروحيات دون إحداث أذية لباقي الحشرات، وتعمل الإدارة على محاربة البعوض والأمراض التي ينقلها لمختلف الأفراد.

تحذيرات من أثر البعوض في نشر الأمراض

يشار إلى أن وكالة الصحة الأوروبية حذرت في يونيو من أن ارتفاع درجات الحرارة التي يتسبب بها التغيّر المناخي يزيد من انتشار الأمراض الفيروسية التي ينقلها البعوض، فيما سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ذكرت أنها سجلت هذا الأسبوع خمس إصابات بالمالاريا تسبب البعوض في نقلها في ولايتي فلوريدا وتكساس وهي الأولى منذ 20 عاماً.