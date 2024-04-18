مستشار «الثقافة» تثمّن جهود الحكومة لتوثيق التراث غير المادي

أشادت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزيرة الثقافة للشؤون التراث غير المادي، بجهود الدولة للاحتفال بيوم التراث العالمي، موضحة أنّ وزارة الثقافة لديها اهتماما كبيرا بالمباني التاريخية، يظهر في إقامة معرض مآذن وقباب للاحتفال بالـ1000 مئذنة.

يوم التراث العالمي

وأضافت إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ مصر تحتفظ بالوثائق والمحفوظات التراثية في دار الوثائق، والتي تُظهر جهود الدولة والوزارة في استعادة المخطوطات من الخارج على مدار السنوات الأخيرة.

التراث غير المادي وأشكاله

وتابعت أنّ التراث غير المادي يتمثل في التصورات وأشكال التعبير والحكايات والمهارات، وكان لدينا السيرة الهلالية من روائع التراث العالمي، والتي تم تسجيلها قبل عام 2016 في اتفاقية 2003 لصون التراث غير المادي، وبعد ذلك تم تسجيل الأراجوز.

واستطردت: «قبل ما نسجل الأراجوز كنا بنعاني من العدد المحدود من لاعبيه والاتفاقية ساعدت على نشره، كمان سجلنا النخلة وبعدها فنون الخط العربي».

وقالت: «الاتفاقية بها نقاط مضيئة تؤكد أنّ التراث ملك الإنسان، والأصل في التراث هو نشر الاحترام المتبادل والتعاون».