وزيرة الثقافة تعتمد أجندة احتفالات الوزارة بيوم التراث العالمي

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة فعاليات وزارة الثقافة، للاحتفاء باليوم العالمي للتراث، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، بمشاركة العديد من قطاعات وهيئات الوزارة، ومراكزها الثقافية المنتشرة بالمحافظات.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن أجندة الفعاليات تأتي تزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتراث، وتعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الهوية التراثية، وتفعيل وزارة الثقافة المصرية لاستراتيجية الدولة في الحفاظ على هذه الفنون التراثية، وضمانة استدامتها للأجيال القادمة، لصون هويتنا الثقافية.

قراءة في أماكن الترفيه بالقاهرة

ينظم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش ببيت المعمار المصري، السبت 20 أبريل، احتفالية «التراث السمع بصري في مئة عام»، بمشاركة الدكتورة رشا طموم، والدكتورة هبة صفي الدين.

كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، 7 مساء الأحد 21 أبريل، حفل «السيرة الهلالية» لفرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويصاحب الحفل معرض لفنون الخط العربي التراثية، من نتاج مدرسة خضير البورسعيدي، بالإضافة إلى ورش تعليم خط وكتابة.

وفي الجمعة 27 أبريل تقدم فرقة «ومضة»، احتفالية بعنوان «مصر التراث»، كما يقام خلال شهر أبريل الجاري، «المعرض الدائم لمنتجات الخزف- الحلي- الخيامية- النجارة- النحاس»، بمركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط،، من الأحد حتى الأربعاء أسبوعيا، حيث يقدم المركز تخفيضات متميزة على منتجات المعرض طوال فترة إقامته.

كما يقام بمركز الهناجر للفنون، مساء الاثنين 29 أبريل، «صالون العمارة والسينما»، والاحتفاء بالتراث السينمائي «غراميات السينما: قراءة في أماكن الترفيه في القاهرة في منتصف القرن العشرين»، بالتعاون مع بيت المعمار المصري.

مجموعة من الورش ضمن الفعاليات

كما تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الخميس 18 أبريل، حتى 25 أبريل، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بقرى محافظة كفر الشيخ، تتضمن الفعاليات مجموعة من الورش، ضمن برنامج «الأشغال اليدوية والحرف التراثية»، بجانب ورش الحكي والألعاب الشعبية، حيث تقام الفعاليات داخل قرى مركز كفر الشيخ، في مدرسة دقلت الابتدائية، في الفترة من 18 حتى 20 أبريل، ويستقبل مركز شباب قرية الحمراوي، الفعاليات في الفترة من 21 حتى 23 أبريل، ويشهدها مركز شباب قرية روينة خلال يومي 24 و 25 أبريل.

كما قصور الثقافة، بجامعة الوادي الجديد، الأحد المقبل، 21 أبريل، «الملتقى الثقافي الثاني لأطلس المأثورات الشعبية»، بعنوان «النخيل في التراث والمأثور الشعبي»، بالتعاون مع الجامعة، ويستمر الملتقى حتى الثلاثاء 23 أبريل.

ويضم معرض فني لنتاج الورش الحرفية والتراثية المختلفة، وعدد من الجلسات البحثية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، منها «النخيل في العادات والتقاليد والممارسات الشعبية»، «النخلة تراث عربي مشترك»، «النخيل في الأدب الشعبي»، «آليات فهرسة المادة العلمية المحفوظة بمعمل الإدارة العامة لأطلس"الصناعات والحرف المرتبطة بالنخيل».

ويشهد النادي الاجتماعي بمطروح الجمعة المقبلة في الخامسة مساءً، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية، ضمن مشروع «أهل مصر»، الذي يستضيف 139 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية، وهي شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر «الشلاتين وحلايب وأبو رماد»، مطروح، القاهرة «حي الأسمرات»، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش الحرف التراثية والحرف اليدوية ومنها الخيامية، التفصيل، التطريز السيناوي، الحلي والإكسسوارات، الجلود الطبيعية.

بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية بالمعالم الأثرية والتراثية أهمها زيارة متحف روميل، متحف الآثار والمكتبة العامة، وعدد من المصانع الخاصة بإنتاج الصوف، والزيوت والتمر، وغيرها من الأماكن لتعريف المشاركات بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

ويتضمن المعرض قرابة 110 صورة فوتوغرافية تستعرض فكرة وفلسفة بناء المآذن بالمساجد، وكأنها أياد مرفوعة للسماء بالدعاء، ومكان إطلاق الدعوة لمواقيت الصلوات الخمس كل يوم.

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت غدا الخميس ندوة بعنوان «جهود الدولة في حفظ ونشر التراث القومي: دار الكتب والوثائق القومية - نظرة مستقبلية»، يحاضر فيها دكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث، ندا محمد عبد الرحمن، باحثة دكتوراه بمركز ترميم دار الوثائق، ونورا عبد العظيم، باحثة بمركز تحقيق التراث وتدير الندوة مروة الشريف، مديرة النشر في دار الكتب والوثائق القومية.

كما تنظم الدار، معرضا لصور بعض المخطوطات من مقتنيات الدار، بالإضافة إلى طرح عدد من الإصدارات التراثية بخصم 15%.