«التعليم» تكشف موضوعات المشروعات البحثية لطلاب الإعدادية والثانوية

أعلنت المديريات التعليمية موضوعات المشروعات البحثية للطلاب في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، موضحة أنّ عدد صفحات البحث لا يجب أن تقل عن 10، وفي المرحلة الثانوية لا تقل عن 15، ويراعي تعدد مصادر البحث ويقسم رائد الفصل «المعلم» طلاب الفصل إلى مجموعات بحيث لا تقل المجموعة عن 3 أفراد و لا تزيد عن 5.

ووجّهت المديريات التعليمية، بتصميم صفحة غلاف بها عنوان البحث وأسماء المجموعة المشتركة وعمل كل طالب، ويراعى في التصحيح وجود فهارس ومراجع، كما يجب مناقشة رائد الفصل للتأكد من اشتراك المجموعة في العمل ودور كل منهم والتعاون بينهم وتوزيع المهام عليهم، وعلى كل مدرسة إرسال أبحاث الطلاب العشر الأوائل إلى الإدارة التعليمية توجيه التربية الاجتماعية كل ترم على حدة.

المشروعات البحثية للمرحلة الإعدادية

- البيئة النظيفة هدف المجتمعات: اكتب بحثا يوضح ذلك مع توضيح دور الفرد والمجتمع المحلي لتحقيقه.

- المشروعات القومية ونهضة وطن: اكتب في ذلك مع توضيح أثر المشروعات القومية على الفرد والمجتمع.

- أثر الألعاب الاليكترونية ومخاطرها على الفرد والمجتمع: اكتب بحثا في ذلك.

المشروعات البحثية لـ«أولى وتانية ثانوي»

ثانيا: بالنسبة للصف الأول و الثاني الثانوي:

- الثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سمة العصر: اكتب بحثا في ذلك.

- الجمهورية الجديدة ودورها في تحسين الأوضاع المجتمعية: اكتب بحثا في ذلك.

- الطاقة النظيفة والتغيرات المناخية: اكتب بحثا في ذلك موضحا أثر التغيرات المناخية ودور الدولة والفرد في الحد منها.

وأوضحت المديريات التعليمية أنّه غير مطلوب مشروعات بحثية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي طبقا للقرار 195 بشأن نظام التقييم الطلاب الصفوف «الرابع والخامس والسادس».