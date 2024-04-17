وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية الفنية للعام الدراسي 2023-2024

كرم الدكتور رصا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية الفنية لعام 2023-2024، خلال فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت».

فعاليات النسخة الثالثة من المنتدي

وانطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت»، والذي يستمر على مدار يومين، تحت شعار «اصنع مستقبلك» بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حسن شحاتة وزير العمل ، ولفيف من مسؤولي الوزارات المعنية، وأكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

شراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

وينعقد الملتقى بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ» وتحت رعاية ومشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدني، والهجرة، وكذلك اتحاد الصناعات المصرية.