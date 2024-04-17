وزير التعليم: المناهج الدراسية «أمن قومي».. وخطة للتوسع في المدارس التكنولوجية

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، إن ما يقدم للطلاب ويدرس في المناهج ضمن منظومة التعليم «أمن قومي»، فلا توجد مدرسة في مصر إلا وتراقبها وزارة التربية، وتراقب أمنها المعلوماتي المرتبط بالمحتوى المعرفي، وما يلقن للطلاب.

خطة لزيادة عدد المدارس التكنولوجية

وأوضح وزير التربية خلال ملتقى التعليم الفني والتدريب المزدوج، أن الوزارة تعمل أيضا على ربط الطلاب بسوق العمل وتطوير آدائهم ومهاراتهم، فلا توجد وظائف ثابتة، إذ أن وظائف المستقبل اختلفت.

زيادة عدد المدارس التكنولوجية

وأضاف أن الوزارة نجحت في زيادة عدد المدارس من 3 مدارس منذ بداية إنشائها عام 2018، إلى ما يزيد على 70 مدرسة، وهناك خطة لزيادة عدد المدارس التكنولوجية لتصل إلى 200 مدرسة تكنولوجية في المستقبل القريب.