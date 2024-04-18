«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي دمر كل مقومات الحياة في خان يونس

قال مراسل القاهرة الإخبارية، بشير جبر، إن مدينة خان يونس تشهد قصفاً عنيفاً من المدفعية الإسرائيلية التي تركز قصفها بشكل عشوائي على مدينة خان يونس، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتسبب في دمار واسع في المدينة.

خان يونس تشهد قصفاً من الزوارق الحربية الإسرائيلية

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن المنطقة الغربية لمدينة خان يونس شهدت قصفاً عنيفا من الزوارق الحربية الإسرائيلية، موضحا أنها المدينة الأكثر تضررا من العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية فيها لمدة تزيد على 4 أشهر.

الآليات العسكرية الإسرائيلية دمرت كافة مناحي الحياة بمدينة خان يونس

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية دمرت كافة مناحي الحياة في خان يونس، مثل «الطرق، المنازل، والبنية التحتية» وأعدمت أشكال الحياة فيها، موضحا أن أثار الدمار ستبقى دليلاً قاطعاً على الإبادة الجماعية التي يستخدمها الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة.