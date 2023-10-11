بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» بغزة.. حضور قوي في «ساحة الحرب»

علي بُعد خطواتٍ قليلة من الموت، وداخل «ساحة الحرب» يقف بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في غزة، لرصد واستعراض كل ما يدور في ذلك القطاع الذي يشهد أحداثًا دامية طوال الوقت، لم يقف عاجزًا عن أداء عمله، قد يقطع مسارًا طويلًا، طالما يخدم عمله في النهاية.

على بُعد أمتارٍ قليلة، وعلى الهواء مباشرة، كان بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية»، على مقربة من الموت، إذ فوجئ بصاروخٍ يُدمر أحد الأبراج هناك، ورغم خطورة الموقف، إلا أنّه لم يتردد في استكمال مهمته، لينقل الصورة للمُشاهد، ويُطلع الجميع على ما تعانيه بلاده.

وحظى بشير جبر، بردود فعل واسعة، من قبل الجمهور في الوطن العربي، لحضوره القوي على الشاشة، رغم تواجده في بيئة غير آمنه، وجرآته في تناول المعلومات، لم يهب شيئًا، لتكون دافعًا قويًا له، في مواصلة رحلته، وتحقيق المزيد من الإنجازات عبر شاشة «القاهرة الإخبارية».