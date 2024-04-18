ألمانيا تلقي القبض على شخصين يتجسسان لصالح روسيا

ذكرت مجلة «دير شبيجيل» الألمانية أنّ الشرطة في البلاد اعتقلت شخصين يشتبه في تجسسهما لصالح روسيا بعدما صوّروا قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، وخططوا لتنفيذ هجمات على طرق النقل العسكرية التي تساعدها من خلالها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

اعتقال في بايرن

وأوضحت الصحيفة أنّ الاعتقال حدث في مدينة بايرن الألمانية، وأصدر المدعي العام الفيدرالي ينس رومل، قرار القبض على عميلين مشتبه بهما، قيل إنّهما خطّطا لعمليات تخريبية في ألمانيا نيابة عن المخابرات الروسية.

وأشارت المجلة إلى أنّ المتهم الرئيسي هو ديتر س. الألماني الروسي البالغ من العمر 39 عامًا من بافاريا، ويتهمه مكتب المدعي العام الاتحادي، من بين أمور أخرى، بالعمل كعميل للمخابرات السرية، والعمل كعميل لأغراض التخريب و«تصوير» المنشآت العسكرية بطريقة تعرض الأمن للخطر.

المحققون مقتنعون بأن ديتر س. كان يتبادل الأفكار مع جهات الاتصال في المخابرات الروسية حول عمليات التخريب في ألمانيا منذ أكتوبر 2023، ووافق الألماني على تنفيذ هجمات حرق ومتفجرات على البنية التحتية العسكرية ومصانع الأسلحة والمواقع الصناعية.

تصوير منشآت عسكرية

وبحسب التحقيق، يقال إن ديتر س. قام أيضًا باستكشاف وتصوير منشآت عسكرية أمريكية في ألمانيا، أرسل الصور ذات الصلة إلى عملائه الروس، ويشير التقرير إلى أنّ الجاسوس المزعوم تلقى الدعم في التجسس من قبل الألماني الروسي ألكسندر ج. البالغ من العمر 37 عاماً، والذي يتهمه مكتب المدعي العام الفيدرالي الآن أيضاً بأنه عميل استخبارات. كما تم القبض على ج. في بايرويت يوم الأربعاء.

متابعة تدريب الجيش الأمريكي في ألمانيا

وبحسب معلومات شبيغل، فإنّ الأهداف العسكرية التي تم التجسس عليها شملت منشآت عسكرية أمريكية في جرافنور، بافاريا. هناك، من بين أمور أخرى، منطقة تدريب عسكرية مهمة حيث يقوم الجيش الأمريكي بتدريب الجنود الأوكرانيين - على سبيل المثال على دبابات القتال الرئيسية أبرامز.