«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا نصحت إسرائيل بعدم الرد على هجمات إيران

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إنّ ألمانيا نصحت إسرائيل بعدم الرد على الهجمات الإيرانية.

أعضاء الحكومة الألمانية اتفقوا على تصريحات واحدة

وأضاف «مرزوق»، خلال رسالة على الهواء، أنّ أعضاء الحكومة الألمانية اتفقوا على تصريحات واحدة، سواء المستشار الألماني أو وزيرة الخارجية وأعضاء الحكومة المختلفين، حيث أدانوا ما فعلته إيران وطالبوها بعدم تكرار الأمر، كما طالبوا إسرائيل بعدم الرد على إيران حتى لا تتصاعد الأمور.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، أنّ وزيرة الخارجية الألمانية تتجه لفرض عقوبات على إيران مستقبلا بسبب قصف إيران لدولة الاحتلال، موضحا أنّ أعضاء البرلمان الألماني يسعون إلى الضغط على الحكومة الألمانية لفرض عقوبات على إيران وعزلها دبلوماسيا.