رئيس لجنة الشؤون العربية بـ«النواب»: القمة المصرية البحرينية تدعم الفلسطينيين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنّ عقد القمة المصرية البحرينية جاء في توقيت مناسب، وأكدت أنّ مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب على غزة وحشد رأي عربي ودولي عام رافض لاستمرار الحرب على الدولة الفلسطينية، مشيدًا بثبات الموقف المصري من خلال قيادته الرافض لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار والرفض القاطع لأي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأعلن «أباظة» في بيان له أصدره اليوم، دعمه الكامل لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي بدأت منذ اللحظة الأولى للحرب على كل الأصعدة الدولية والعربية، لدعم الشعب المصري لشقيقه الفلسطيني والإصرار على أن تكون مصر من خلال جهودها الشريان الأصيل لوصول المساعدات للشعب الفلسطيني المحتل في غزة، مشيدًا بجميع القضايا التي دارت في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الاتحادية، مؤكداً أن مباحثات الزعيمين كانت ناجحة وتهدف لدعم القضية الفلسطينية وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع.

القمة المصرية البحرينية

وقال إن وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحداث الحالية بـ«لحظة فارقة» دون شك سيتوقف عندها التاريخ، لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيًا لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري، في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية يعد رسالة عاجلة للمجتمع الدولي بجميع دوله ومنظومة لسرعة التحرك للحد من المخاطر والمعاناة داخل الأراضي الفلسطينية، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسي بأن اللقاء جاء في وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء.

لقاء الرئيس السيسي مع الملك البحريني

وأكد أهمية حرص كل مصر والبحرين والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيداً بتشديد الرئيس السيسي مجدداً على أن مصر حذرت كثيرًا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة، على الأشقاء في فلسطين المحتلة وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وحياة مستقرة آمنة.