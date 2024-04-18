خبير دولي عن زيارة ملك البحرين للقاهرة: دلالة على التخطيط لعمل عربي مشترك

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عاهل البحرين تضمن خطوطا واضحة للسياسة الخارجية المصرية خاصة مع قضية غزة وفلسطين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وصف الأزمة الفلسطينية بأنها تهدد شعوب المنطقة العربية، وتمثل خطرا حقيقيا بعد الاشتباك الإيراني الإسرائيلي.

زيارة عاهل البحرين تحمل دلالات حول التخطيط لعمل عربي مشترك

وأضاف «سنجر»، في مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن زيارة عاهل البحرين للقاهرة أمس الأربعاء تحمل دلالات مهمة حول التخطيط لعمل عربي مشترك قادم بالتزامن مع القمة العربية في المنامة، فدائما لقاءات ملك البحرين مع الرئيس السيسي لها معان كبيرة تدل على وحدة الشعبين المصري والبحريني، مشيرا إلى أن الشعب المصري يشعر بشقيقه البحريني، معتبرا البحرين هي مصر ومصر هي البحرين.