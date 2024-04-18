كاتب صحفي عن زيارة عاهل البحرين للقاهرة: دفعة قوية للعلاقات الثنائية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن زيارة عاهل البحرين للقاهرة جاءت لدعم العمل العربي المشترك وتنمية علاقات مصر مع كل الأشقاء، مشيرا إلى أن توقيتها مهم في ظل الصراع الدائر في المنطقة، وهي نقطة اتصال مهمة للتفاهم والتشاور بشأن العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

زيارة عاهل البحرين إلى مصر

وأضاف جمال رائف، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامية نارين مصطفى، أن هناك تواصلا دائما بين مصر والبحرين لتطوير العلاقات الاقتصادية لكي تصل إلى آفاق أكبر.

القضية الفلسطينية في صدارة مؤتمر مصر والبحرين

وأشار رائف إلى أن أن الرئيس السيسي خلال المؤتمر، تحدث عن القضية الفلسطينية في صدارة كلمته وهذا يؤكد أن القضية هي المحور الأول في هذه الزيارة، فهو لم يتحدث عن تبعات الصراع بل أساس الصراع، كما شدد على أهمية حل القضية والرفض بالتهجير القسري وسياسات التجويع التي تُمارس من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد حل عادل للقضية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هذه الرسائل خرجت قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة تريد أن توقظ الرأي العام الدولي والعربي لحل القضية.