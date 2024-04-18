عضو بجمعية رجال الأعمال يكشف 9 محاور لحل مشكلات المستثمرين.. منها تخفيض الرسوم

قال المهندس علي عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حل مشاكل التصدير وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات يتطلب فض التداخلات بين الجهات الحكومية، وأن تتبنى أجهزة الدولة جميعها قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي للمرحلة الحالية ومستقبلها بفتح الاستيراد من أجل التصنيع وزيادة الإنتاج.

عبدالقادر: لدينا 9 محاور لحل مشكلات المستثمرين

واقترح علي عبدالقادر، في بيان صحفي، 9 محاور رئيسية لحل مشاكل المصدرين وتحقيق طفرة في نمو الصادرات في مقدمتها تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، وهي «وضع خريطة محددة لمهام لتنمية الصادرات، تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي، الاستمرار في مناقشة اقتراحات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها، تخفيض الرسوم الحكومية على الأنشطة الاقتصادية بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة»

أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي

ولفت نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى «أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد علي عمالة فنية مدربة، وتحديد الفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار وبين الاستيراد الترفيهي بمنح الأولوية للاستيراد الموجه للإنتاج»

وأضاف عبدالقادر إلى أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي، فضلا عن أهمية تشجيع المصدرين نحو زيادة التصدير والإنتاج الموجه للسوق الإفريقي من خلال إعداد خطة لنفاذ الصادرات المصرية.