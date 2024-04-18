أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، تصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند، إذ بلغت عدد السفن على الأرصفة 8 سفن، وجرى تداول 62 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و779 شاحنة و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و368 شاحنة و125 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 59 ألفا و500 طن بضائع، و411 شاحنة، و15 سيارة.

رحلات مكوكية «وصول وسفر»

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة الحرية 1، وتغادر السفينة «MALTEZA»، وعلى متنها 51 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والعبارة أمل، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين دليلة والحرية 2، ومغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 1.

وشهد ميناء نويبع تداول 2350 طن، و334 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» أربع سفن، وهي سينا، ايلة، كوين نفرتيتي واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2125 راكب بموانيها.