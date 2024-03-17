إيطاليا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في استيراد المنتجات المصرية بقيمة 3.1 مليار دولار

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدا أوروبيا رفيع المستوى، يضم كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص، وإيطاليا واليونان والنمسا، من أجل تعزيز الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وأظهرت بيانات الجهاز عن انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتسجل 31.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 38.6 ملـيار دولار خــلال عام 2022، بنسبة انخفاض 19.2%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%، كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.

الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليـار دولار، وألمانيا فـي مقـدمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الواردات المصريـة خـلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

وشملت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار حديد وصلب فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، وأسمدة بقيمة 987 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 977 مليون دولار لدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.

الواردات من دول الاتحاد الأوروبي

فيما شملت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، مراجل آلات وأجهزة آلية بقيمة 2.7 مليار دولار، أما منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار، وكذلك وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.6 مليار دولار حديد وصلب فولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي 652 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3%، وجاءت ألمانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.

تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي

وسجلت قيمة تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي العاملين بمصر 56.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%.

وتضم دول الاتحاد الأوروبي في عضويتها «النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية قبرص، جمهورية التشيك، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد».