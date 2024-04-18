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دراما المتحدة

قرار حكومي بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة

كتب:

أسماء زايد
12:26 م | الخميس 18 أبريل 2024
يخوت

يخوت

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة (ش.م.م) على مساحة 51150 مترا مربعا، كائنة بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، وذلك للعمل في مجال تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية، مع الالتزام بالحصول على كافة التراخيص والموافقات من الجهات المختصة.

ويستهدف المشروع تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت البحرية بمستوى عالمي يضاهى الترسانات الأوروبية والعالمية، وذلك بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة اليخوت لما لها من عائد مادى بالعملة الأجنبية، ولما لها أيضا من أثر إيجابي واضح على تشغيل وتدريب عمالة بكثافة عالية.

تلتزم الشركة بتصدير 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد

ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنوياً إلى خارج البلاد، كما تلتزم باستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 50% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء التشغيل.

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