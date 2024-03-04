مراسل «القاهرة الإخبارية»: الحكومة الألمانية تعيش أزمة كبيرة بسبب تسريب اجتماع القادة العسكريين

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ هناك أزمة كبيرة تضرب الحكومة الألمانية بسبب تسريب تسجيل اجتماع مهم، تم من خلال استخدام قادة سلاح الطيران الألماني تطبيقا يسهل اختراقه في إجراء محادثاتهم واجتماعاتهم السرية.

استخدام قادة سلاح الطيران الألماني تطبيقا يسهل اختراقه

وأضاف «مرزوق» خلال مداخلة لملف اليوم المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية آية لطفي، أنّ هناك وثيقة من مكتب حكومي يسمى المكتب الاتحادي لأمن المعلومات في ألمانيا نشر تحذيرات بشأن التطبيق الذي استخدمه من قبل قادة الطيران، ولكن رغم ذلك استخدموه.

محادثة حول الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع، أن هناك أعضاء من البرلمان وصفوا قادة سلاح الطيران الألماني بالسذاجة لاستخدام هذا التطبيق لإجراء محادثة حول الحرب الروسية الأوكرانية، مواصلا: «كيف يتم استخدم هذا التطبيق لمثل هذه الأمور السرية، على الرغم من أن ألمانيا معروفة بالتكنولوجيا المتقدمة في الاتصالات والقدرة على إجراء محادثات سرية بالخطوط الخاصة بالجيش الألماني».

واستطرد: «هذا الخطأ لم يكن مقصودا، وهذا التطبيق يتم استخدامه في الجامعات الألمانية لإجراء المؤتمرات بين الطلاب، وكذلك يتم استخدامه في مجلس شيوخ برلين ووزارة العدل الألمانية أيضا، لذلك هناك مراجعات بشكل كامل الآن على التطبيقات التي تستخدمها كل الوزارات والقادة الألمان».