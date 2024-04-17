«الحرية المصري» يشيد بكلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بالعاهل البحريني

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا أن الزيارة تحظى بدرجة عالية من الاهتمام والخصوصية في العلاقات بين البلدين، والتي شهدت في السنوات الأخيرة مزيد من النمو والترابط، وخاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات وتهديدات.

القضية الفلسطينية

وأشاد عطية، في بيان له، بكلمة الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، على هامش الزيارة، والتي أكد فيها الرئيس على ضرورة التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حالة الاحتقان والاستقطاب العالمية الكبرى التي تتعرض لها المنطقة يتطلب إنهاؤها ووقف تمدد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة.

المجتمع الدولي

وأكد عطية، على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإنفاذ القانون الدولي لتحقيق أبسط مفاهيم الإنسانية، والتي حذرت مصر منها كثيرا من تبعات الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على فلسطين المحتلة، مضيفا أن زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمصر ومباحثاته مع الرئيس السيسي تأتي في ظروف وتوقيت بالغي الدقة والأهمية، وتصب في صالح الأمن القومي المصري والأمن القومي الخليجي والعربي في ذات الوقت.