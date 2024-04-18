باحث سياسي: نتنياهو يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية من مواصلة الحرب في غزة

قال راسم عبيدات الكاتب والباحث السياسي، إنه بعد مرور 195 يومًا على التوالي من الحرب على غزة، الهدف منها كان تدمير القطاع وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، بالتالي الضغط على السكان من أجل التهجير إلى خارج الأرضي الفلسطينية.

تداعيات الحرب على فلسطين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامي أحمد عيد، أن القصف الوحشي للأطفال والنساء والمؤسسات، لا يستهدف المقاومة كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي، بل هي حرب انتقامية يشهدها العالم بأكمله.

نتنياهو يريد استكمال العملية العسكرية

وتابع: «البروباجندا التي يطلقها نتنياهو ويتحدث فيها على أنه يريد استكمال العملية العسكرية بالذهاب إلى رفح من أجل ما يسميه بتحقيق الانتصار الصعب، لم تعد تقنع المجتمع الإسرائيلي ولا القادة العسكريين داخل الكيان، كما أنّ المحللين قالوا إن نتنياهو رجل أناني متهور يذهب بهذه الحرب إلى تحقيق مصالحه الشخصية».