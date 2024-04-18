«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تدعم إسرائيل بـ26 مليار دولار في حربها على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأول لتل أبيب وبالرغم مما عانته جراء دعمها المستمر لإسرائيل وصورتها التي شُوهت إلا أن أمريكا مازالت تدعم دولة الاحتلال، وتساعد إسرائيل في التمادي في انتهاكاتها في قطاع غزة، وذلك بعد تخصيص الولايات المتحدة لمليارات الدولارات من ميزانيتها المرهقة لدعم إسرائيل.

أمريكا تدعم إسرائيل بمبلغ 26 مليار و380 مليون دولار

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ورقة الدعم الأمريكي لإسرائيل لم تطو بعد.. مساعدات عسكرية جديدة بالمليارات على الأبواب».

وذكر التقرير أن واشنطن التي كانت قد أكدت غضبها من انتهاكات تل أبيب في قطاع غزة ومدنه المنكوبة تعاود الكرة وتدرس داخل أروقة مجلس نوابها مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، الذي نصّ على أن قيمة تلك المساعدات ستبلغ 26 مليار و380 مليون دولار على خلفية التصعيد المتبادل مع إيران.

نتنياهو استفاد من الهجوم الإيراني على إسرائيل

وأشار التقرير إلى أن الهجوم الإيراني على مواقع عدة داخل إسرائيل لم يستفد منه سوى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الذي استطاع أن يحول الدعوات المطالبة بوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل إلى عبارات تضامن مدوية لتتيح له فرصا سياسية جديدة بعيدا عن ضغوط كانت تهدده بفقدان منصبه والدعم الدولي والأمريكي له.