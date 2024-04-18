النائبة منال نصر: لقاء السيسي وملك البحرين يؤكد دور مصر كدرع لحماية الأشقاء

أشادت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي للتطورات الأمنية والسياسية في بالمنطقة وخاصةً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار على غزة.

دور مصر كدرع واقٍ للأشقاء

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان، أن اللقاء بين العاهل البحريني والرئيس السيسي أمس يؤكد حرص مصر والبحرين على التعامل المشترك مع هذا الوضع المتوتر في المنطقة من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأمن العربي أولوية لدى الرئيس السيسي مما يعكس هذا التأكيد على دور مصر كدرع واقٍ للأشقاء.

الرئيس السيسي يبذل قصارى لاستمرار تدفق المساعدات لغزة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يبذل قصارى لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن رسائل الرئيس السيسي تحمل في طياتها تحذيرًا للمجتمع الدولي من استمرار انحيازه الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى فيما بعد إلى اتساع رقعة الصراع.