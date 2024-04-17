مصر والبحرين.. 10 مشاهد ترصد علاقات أخوية ترسخت في عهد الرئيس السيسي

يحل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ضيفًا على مصر في زيارة رسمية للبلاد، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة الدولي، ترسيخا للعلاقات الأخوية بين البلدين

تتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوية

تتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوية، وتنطلق القاهرة والمنامة من رؤية موحدة، إزاء قضايا المنطقة، ويشدّدان على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما يدعمان نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ويعملان بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله السياسي وعروبته ووحدة وسلامة أراضيه.

وبلغت العلاقات البحرينية المصرية، أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتميز عهده بأنه أكثر الفترات التاريخية ازدهارا، في علاقات مصر بالبحرين والخليج العربي، في ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث.

ونرصد لكم بعض المشاهد التي ترصد العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والبحرين، كما أوردتها «الهيئة العامة للاستعلامات»، كما يلي:

مشاهد أخوية في العلاقات المصرية البحرينية

1- بدأ التعاون بين مصر والبحرين عند وصول أول بعثة تعليمية مصرية إلى البحرين قبل استقلالها في عام ‏1919.

2- تفاعل شعب البحرين مع ثورة 23 يوليو 1952 وقراراتها الكبرى.

3- شهدت مدن البحرين مظاهرات حاشدة تضامنًا مع الشعب المصري في مواجهة العدوان الثلاثي عام 1956.

4- تجاوب البحرينيين مع حملة التبرعات لصالح المجهود الحربي بعد نكسة عام 1967.

5- كانت مصر من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971 لمواجهة المزاعم الإيرانية، وقدم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973.

6- أقرّت مصر رسميًا عام 2002 التعديلات الدستورية التي تحوّلت في أعقابها البحرين إلى النظام الملكي.

7- كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي أيّدت ثورة 30 يونيو.

8- اعتاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خليفة مشاركة مصر في جميع مناسباتها الهامة، حيث حضر حفل تنصيب الرئيس السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ومؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصادي الوطني، وكذلك المشاركة في القمة العربية التي ترأستها مصر في دورتها الأخيرة.

9- زار عاهل البحرين مصر ثلاث مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

10- قام الرئيس السيسى بزيارة البحرين في أكتوبر 2015، مايو 2017 وأغسطس 2018.