«الداخلية» تضبط قضايا اتجار في العملة بـ15 مليون حنيه خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
01:09 م | الخميس 18 أبريل 2024
وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية أنّ قطاع الأمن العام ضبط عددًا من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـ15مليون جنيه، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة.
واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.